Москвичи с ностальгией вспомнили закрытый рынок на юго-востоке столицы

Архивные фото закрытого ныне Лефортовского рынка на юго-востоке столицы опубликовала участница группы «Лефортово» во ВКонтакте. Москвичи с ностальгией стали вспоминать торговлю в этом месте.

«Хороший был рынок. Очень жаль», «Ну да, идешь такой от метро к остановке мог через рынок пройтись, закупиться», — написали пользователи. В комментариях также напомнили и про ассортимент торговых рядов. «Можно было найти все что нужно: от редиски до лампочки», «Часто там хорошие соленья покупал».

Один из подписчиков сообщества написал и про незаконную торговлю на рынке. По его словам, там можно было приобрести наркотики, поддельные удостоверения и даже оружие.

Ранее известная телеведущая Ирена Понарошку в разговоре с «Мослентой» призналась в любви к Усачевскому рынку