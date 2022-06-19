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В сети вспомнили кафетерии без стульев в советской Москве

В сети вспомнили кафетерии без стульев в советской Москве
Фото: Евгений Коктыш / РИА Новости

Фото двух женщин за столом-стойкой кафетерия в гастрономе «Спутник» на Ленинском проспекте 60-х годов, опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва», напомнило горожанам аналогичные советские заведения без стульев.

«Я помню такие кафетерии», «Такого плана было кафе "Сардинка" на Кузнецком. На обед с работы туда ходили», «Да почти везде в кафетериях тогда были столы-стойки», — написали пользователи сети.

Один из участников дискуссии задался вопросом: «Кто, интересно, изобрел формат кафе без стульев? Ладно бы еще на вокзале, но просто в городе это странно». «Поэтому их и называли в народе забегаловками: пришел, поел и убежал», — ответили ему.

Ранее москвичи обсудили ассортимент «Бутербродной» в центре города. Это заведение располагалось в советское время на улице 25 Октября, нынешней Никольской.

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