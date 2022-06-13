Москвичи обсудили ассортимент «Бутербродной» в центре города

Ассортимент «Бутербродной» в центре города обсудили москвичи в группе «Старая Москва» социальной сети «ВКонтакте».

Юзеры напомнили, что располагалось заведение в советское время на улице 25 Октября, нынешней Никольской. Многие из них рассказали, как учились неподалеку в Историко-архивном институте и во время перерывов бегали в «Бутербродную» подкрепиться. «Помню ее. Там кормились почти все студенты "ИстАрха". Мы покупали очень неплохие пельмени их собственного производства», «Это наше место, мы туда постоянно бегали между парами», «О, родная "Бутербродная"! Студентами туда ходили», «Как же, и мы в нее регулярно наведывались», — написали комментаторы.

Москвичи вспомнили, что в меню были бутерброды с колбасой, сыром, сосиской и горячие бутерброды. Однако ассортимент этим не ограничивался. Подписчики группы назвали особенными местные пельмени: «В ней такие вкусные пельмени были», «Бутербродная — это было отличное кафе! А то все "макдак", да "макдак"», «Постоянно ел там пельмени», «Помню. Вкусно было там», «Мы на работе это заведение называли "Пельменная". Иногда там после работы сидели с пивом, или чем-нибудь покрепче, и пельменями. Легендарное место было».

Ранее москвичи вспомнили ассортимент популярного в СССР кафе-мороженого. Они отметили, что из-за популярности туда было сложно попасть.