В Москве откроют «капсулу времени» 50-летней давности

В канун Нового года в центре Москвы на бывшей территории приборостроительного завода «Манометр» вскроют необычный артефакт — так называемую капсулу времени, в которой запечатано послание из прошлого. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе Центра дизайна Artplay, где будет проходить мероприятие.

«Капсула времени, найденная в Artplay, была заложена комсомольцами завода «Манометр» в 1972 году по случаю 50-летия образования СССР с напутствием вскрыть ее через 50 лет — в день столетия СССР», — говорится в сообщении.

Вскрытие капсулы состоится 27 декабря в 12:00 в холле строения 12, где ранее располагалась главная проходная завода «Манометр». На мероприятие приглашены москвоведы, представители управы Басманного района, бывшие работники завода «Манометр», представители музея «Басмания», а также жители района.

Вскоре после вскрытия капсула времени станет еще одним экспонатом «Открытого музея» Artplay. Артефакты разместят под стеклянным куполом в строении 12. Там же будет заложена и новая капсула с посланием потомкам, которую нужно будет вскрыть в 2072 году. Текст «письма в будущее» напишет искусственный интеллект, что продемонстрирует уровень развития технологий на текущий момент.

«Письмо в будущее», написанное молодежью завода «Манометр» полвека назад, случайно обнаружили в прошлом году в помещениях бывшего бомбоубежища сотрудники кластера. Отправлять такие письма во времена СССР было весьма распространенной практикой. В основном торжественные послания потомкам закладывались в памятные даты и содержали представления современников о будущем.

Так, например, 4 ноября 2017 года в Новосибирске вскрыли капсулу времени из 1967 года с текстом следующего содержания: «Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе <...> Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций».

Ранее археологи во время раскопок в Москве нашли куклу-скелетку и другие игрушки юных горожан XVI–XIX веков.