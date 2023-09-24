Раскрыта роль КГБ в появлении первых рок-клубов в СССР

О роли КГБ в появлении первых рок-клубов в СССР стало известно в интервью «Мосленты» с хозяином самого большого музыкального магазина старой «Горбушки» Сергеем Окуляром. По его словам, сотрудники спецслужб начали организовывать такие учреждения в городах-миллионниках в 1980-х годах.

«Кагэбэшники уже поняли, что процесс идет стихийный по городам-миллионникам и нужно организовывать рок-клубы. Чтобы все эти волосатики не несли какую-то антисоветчину, а были под присмотром, под крылом кураторов… В каждом из них [клубов] были какие-нибудь дяденька или тетенька, которые следили, кто чем занимается, и писали отчеты», — рассказал Окуляр.

Герой интервью вспомнил о появлении московской рок-лаборатории в Старопанском переулке рядом с ГУМом. При ней сотрудники КГБ открыли студию звукозаписи и магазин с напульсниками и значками, куда Окуляр возил свою продукцию.

Ранее москвичам напомнили о неофициальных рок-клубах советского времени.