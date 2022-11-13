Россияне обсудили моду на химическую завивку в СССР

Моду на химическую завивку, которая была актуальна в советские годы, обсудили россияне в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«"Химию" почти все делали. Импортную косметику старались достать. Широкие пояса всех цветов радуги носили…» — вспомнил автор поста. В комментариях подписчики интернет-сообщества разделились на тех, кто считает тренды советских лет классными, и тех, у кого подобные фотопослания из прошлого вызывают сомнительные чувства. «"Химию" только тетки делали. Это для лентяек прически. Симпатичные девчонки мелкие кудри на голове не носили», — написал один из них.

Многие отметили, что практически любая мода рано или поздно возвращается. «Сейчас мальчики начали опять делать "химию" — этакое "гнездо глухаря" на голове», «Завивка эта и тогда-то бесила, а уж сейчас — и подавно!» — поделились наблюдениями юзеры.

Ранее пользователи сети обсудили эффективный в прошлом способ заработка. Один из них рассказал, что благодаря сдаваемой стеклотаре у него всегда были карманные деньги в детстве.