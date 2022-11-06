Пользователи сети обсудили эффективный в прошлом способ зарабатывания денег

Эффективный в прошлом способ зарабатывания денег обсудили пользователи в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте». Речь о сдаче стеклянных бутылок в специальные пункты приема.

«Операция "хрусталь" в действии. В те времена на бутылках можно было разбогатеть», — заявил автор поста. Юзеры его слова подтвердили. Один из них рассказал, что именно благодаря сдаваемой стеклотаре у него всегда были карманные деньги в детстве. Другая вспомнила, что все вырученные таким образом средства тратила на конфеты.

Несколько человек произвели подсчеты и отметили, что в прошлом сдавать бутылки действительно было очень выгодно. «Если 200 бутылок помножить на 20 копеек, получится 40 рублей. Хорошая сумма для тех времен», — написал один из них.

«У бабушки соседка купила детям по "Запорожцу", собирая бутылки», «На футболе приятель как-то собрал бутылки и купил машину», — поделились участники дискуссии.

Ранее россияне поспорили о методах сбора и охраны металлолома в школах СССР. Один из юзеров напомнил лозунг, под которым школьники тогда работали: «Все ненужное на слом! Соберем металлолом!».