История
02:23, 21 ноября 2022
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Москвичи перечислили хиты меню советской «Шоколадницы»

Москвичи перечислили хиты меню советской «Шоколадницы»
Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

Хиты меню советского кафе «Шоколадница» возле метро «Октябрьская» перечислили в Telegram-канале «Старая Москва». Пользователи сети вспомнили, что в 1980-х годах в заведение, которое было тогда единственным в своем роде, гости попадали, отстояв очередь.

Особой популярностью у посетителей пользовались фирменные блины с шоколадом. «Они шли на ура у девочек. Парни брали курицу», «Мы с мамой их заказывали», «Надо их сделать дома, отличная мысль», — написали в комментариях. В ассортименте также имелись блины с яблоками, творогом и сметаной.

Среди алкогольных и безалкогольных напитков россияне выделили портвейн, виски, кипяченое молоко и кофе. «Капучино и латте. Как сейчас помню. Я тогда был юн, 25 лет», — отметил один из комментаторов.

Ранее россияне вспомнили столовую на месте закрывшегося в Москве «Макдоналдса» на Арбате. В сети отметили, что обед в этом заведении считался дорогим и стоил 1-1,2 рубля.

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