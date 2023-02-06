Россияне вспомнили хиты советских столовых

Хиты советских столовых назвали россияне в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«1979 год. Заводская столовая, полный обед: первое с мясом, второе с бифштексом, салат, компот, булочка, хлеб — 60 копеек за все! При этом все было вкусное и натуральное, никто в банках обед с собой на работу не носил, все работники и начальники тоже обедали в столовой!» — рассказал автор поста.

«А какая сметана была вкусная!» — вспомнил один из юзеров. «С сахаром!», «Я все время в нее беляш окунал или пирожок», «Сметану кушали ложкой», — поддержали его подписчики интернет-сообщества.

Несколько человек отметили, что не только по качеству блюд, но и по ценам на них современные столовые уступают советским. «В середине 80-х за обед на двоих (первое, второе, салат, компот и пирожок) отдавали около рубля», — рассказал принявший участие в дискуссии москвич.

Ранее россияне назвали хиты продаж в советском магазине «Березка». Среди самых популярных покупок оказались техника, одежда и обувь.