Россияне назвали любимые конфеты эпохи СССР

Любимые конфеты эпохи СССР назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На воспоминания пользователей сети натолкнуло старое фото производства конфет «Осенний вальс» на кондитерской фабрике «Рот Фронт».

Многие комментаторы признались, что по сей день любят популярное лакомство из темного пралине с арахисом. «Вкусные конфетки, всегда нравились», «В детстве их обожала! Этот цельный орешек был в 80-х годах для меня как мегашок», «Вкуснота и сейчас нереальная. Я покупаю», — написали фолловеры.

Пользователи сети также поделились воспоминаниями о фабрике «Рот Фронт». «Году в 1987 приходилось несколько раз там работать по комсомольской линии на субботнике. Было интересно», — рассказал один из комментаторов. Кто-то отметил, что фабрика открыта и по сей день, и в ее окрестностях стоит «изумительный запах» шоколада.

Ранее россияне вспомнили стоимость дорогих конфет из СССР. Ими были «Кара-Кум», цена которых составляла 6,5 рубля за килограмм.