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Россияне назвали стоимость дорогих конфет в СССР

Россияне назвали стоимость дорогих конфет в СССР
Фото: страница «Мы из СССР» во «ВКонтакте»

Считавшиеся одними из самых дорогих в советские годы конфеты «Кара-Кум» стали предметом обсуждения в группе «Мы из СССР» во «ВКонтакте».

«Это были очень вкусные конфеты, еще и фантики собирали», «Одна из лучших конфет в СССР», — написали участники дискуссии. Однако некоторые заявили, что предпочитали «Чародейку», «Грильяж» и «Гвоздику».

В комментариях россияне назвали стоимость «Кара-Кума» в советские времена — 6,5 рублей за килограмм. Фолловеры отметили, что цена популярных в СССР конфет осталась высокой и по сей день.

Ранее пользователи сети вспомнили о своих любимых сладостях из СССР. В рейтинг любимых тортов москвичей вошли «Ленинградский», «Прага», «Киевский» и «Абрикотин».

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