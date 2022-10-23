История
23:49, 23 октября 2022
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Россияне поспорили о советской привычке вешать ковры на стену

Россияне поспорили о советской привычке вешать ковры на стену
Фото: Robert Levonyan / Unsplash

О популярной в СССР привычке вешать ковры на стену поспорили россияне в Telegram-канале «О Москве с любовью». Кто-то заявил, что с детства не любил подобный декор, а кто-то отметил, что ковер на стене ассоциируется с уютом.

«Я жила с родителями в трешке, и в каждой комнате висели ковры, и на полу тоже ковры. И стенка с хрусталем и сервизом», «У большинства советских семей так было», — написали пользователи сети. Фолловеры отметили, что эта мода уходит в прошлое, однако в квартирах у пожилых людей еще можно встретить «его ворсейшество», висящее на стене.

Комментаторы поспорили о предназначении ковров на стенах. Некоторые заявили, что такое решение было продиктовано небольшой толщиной стен в советских многоэтажках. Однако ряд фолловеров отметил, что ковер также был показателем достатка хозяев дома. «Вешали его как декор и статус (что не нищие), как приданое», — объяснил один из участников дискуссии.

Ранее россияне вспомнили об обстановке советской коммуналки. На обсуждение их натолкнул кадр из знаменитого фильма «Покровские ворота».

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