Историк напомнил о связи московских швейцаров с криминалом и кино

О связи московских швейцаров с криминалом и кино в материале «Мосленты» расскзал историк и журналист Валерий Бурт.

По словам эксперта, швейцары нередко были связаны с преступным миром. В сериале «Место встречи изменить нельзя» милиционеры проверяют документы у сотрудников плавучего ресторана «Прибой» на Якиманской набережной. Тогда Шарапов случайно становится свидетелем картины, как привратник тайно выводит из заведения проститутку по кличке Манька Облигация. После этого девушку возвращают в ресторан и задерживают, вместе с ней в отделение отправляется и швейцар.

Ранее были раскрыты подробности отношения простых людей к швейцарам в царской России.