Раскрыты подробности отношения простых людей к швейцарам в царской России

Причины нелюбви простых людей к швейцарам в царской России назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«О швейцарах во все времена говорили мало хорошего. Были они и вправду плутоваты и нагловаты: богатым кланялись в три погибели, от простолюдинов презрительно отворачивались, а бедных и вовсе гнали взашей», — рассказал автор.

Бурт отметил, что швейцары запросто могли унижать пришедших к их господам просителей или принесших конверт посыльных.

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