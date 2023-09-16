08:42, 16 сентября 2023
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Раскрыты подробности отношения простых людей к швейцарам в царской России
Историк назвал причины нелюбви простых людей к швейцарам в царской России.
Фото: РИА Новости
Причины нелюбви простых людей к швейцарам в царской России назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.
«О швейцарах во все времена говорили мало хорошего. Были они и вправду плутоваты и нагловаты: богатым кланялись в три погибели, от простолюдинов презрительно отворачивались, а бедных и вовсе гнали взашей», — рассказал автор.
Бурт отметил, что швейцары запросто могли унижать пришедших к их господам просителей или принесших конверт посыльных.
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