История
04:28, 18 декабря 2022
1 мин.

Пользователи сети обсудили культовую электронную игру времен СССР

Пользователи сети обсудили культовую электронную игру времен СССР
Фото: perepelin30 / Wikipedia

Культовую электронную игру советских времен «Ну, погоди!» («Электроника ИМ-02») обсудили пользователи сети в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Многим знакомая приставка. Помню, было несколько видов: футболисты, охота, хоккей, разведчики космоса и еще несколько», — написал автор публикации. Несколько подписчиков интернет-сообщества поправили его, подчеркнув, что это именно электронная игра, а не приставка.

«Классная была игрушка!», «Такие в самолетах раздавали играть», «Лучшая игра детства», «В нее все играли — и взрослые, и дети», — поделились воспоминаниями пользователи. Одна из участниц дискуссии призналась, что до сих пор хранит коробку с совершенно новой игрой.

Ранее пользователи рассказали о своих первых «планшетах». Один из юзеров развеял расхожий миф о награде после набора 999 очков в советских электронных играх.

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