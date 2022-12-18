Пользователи сети обсудили культовую электронную игру времен СССР

Культовую электронную игру советских времен «Ну, погоди!» («Электроника ИМ-02») обсудили пользователи сети в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Многим знакомая приставка. Помню, было несколько видов: футболисты, охота, хоккей, разведчики космоса и еще несколько», — написал автор публикации. Несколько подписчиков интернет-сообщества поправили его, подчеркнув, что это именно электронная игра, а не приставка.

«Классная была игрушка!», «Такие в самолетах раздавали играть», «Лучшая игра детства», «В нее все играли — и взрослые, и дети», — поделились воспоминаниями пользователи. Одна из участниц дискуссии призналась, что до сих пор хранит коробку с совершенно новой игрой.

Ранее пользователи рассказали о своих первых «планшетах». Один из юзеров развеял расхожий миф о награде после набора 999 очков в советских электронных играх.