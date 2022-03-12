Столичный курьер сбежал с дорогим заказом во время доставки. Об этом в субботу, 12 марта, сообщили на сайте РЕН ТВ.

По имеющимся данным, сотрудник магазина должен был доставить акустическую гитару YAMAHA F310 TBS домой к заказчику, который заранее ее оплатил. Однако взявший инструмент молодой человек пропал вместе с ним. Уточняется, что покупатель сделал заказ еще в октябре 2021 года, однако только сейчас выяснилось, что курьер до него так и не дошел.

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