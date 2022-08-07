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В сети поспорили о курящих женщинах в СССР

В сети поспорили о курящих женщинах в СССР
Фото: Peter Turnley / Getty Images

О курящих женщинах в СССР поспорили пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва».

На обсуждение этой темы фолловеров натолкнуло фото с изображением стоящей около прилавка уличной торговли в центре столицы женщины с папиросой во рту. «Зачетная дама с сигаркой», «Очень колоритная», — отметили комментаторы.

Некоторые предположили, что курящая женщина на снимке могла быть фронтовичкой, прошедшей Великую Отечественную войну. По воспоминаниям одного из пользователей, пристрастие к папиросам в СССР имели в основном участники и участницы боевых действий.

С этим утверждением согласились не все. «Костюм выдает в ней продвинутую горожанку, возможно, из сферы образования. А на фронт попадали в основном медики», — возразили в комментариях. Фолловеры отметили, что многие женщины и мужчины, чья молодость пришлась на начало XX века, активно курили. По мнению одного из комментаторов, это связано с тем, что в то время эта пагубная привычка считалась модной и статусной.

Ранее москвичи поспорили о количестве курящих женщин в 1980-е годы. По словам некоторых, в определенный момент их стало даже больше, чем мужчин.

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