Россияне сравнили летнее кафе советских времен в Москве с тюремной столовой

Фото летнего кафе в столичном парке Горького, сделанное в 1930-х, опубликовал Telegram-канал «Старая Москва». В комментариях россияне поделились очень разными эмоциями от увиденного, некоторые сравнили такое заведение с тюремной столовой.

«Какая же прелесть! Скатерти!», «Интересно, что в меню? Мороженое? Кофе? Газировка?», «Неузнаваемо!» — написали юзеры. Один из них отметил, что в былые времена люди были закаленными — ни солнце, ни дождь не мешали им посещать кафе под открытым небом.

Другой участник дискуссии обратил внимание на решетки, которыми окружено заведение. «Решетки очень странные, в те времена больше было низких штакетников», — написал он. «Из-за них кафе смотрится как шикарная столовая в тюрьме», — заметил еще один подписчик канала.

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