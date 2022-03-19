Россияне сравнили обстановку на советской кухне с дизайном IKEA

В Telegram-канале «Старая Москва» было опубликовано фото советской кухни. В комментариях россияне сравнили обстановку на ней с дизайном IKEA.

«Кухня одного из первых в Москве 17-этажных панельных домов, 1969 год», — так подписал снимок автор поста. На кадре можно увидеть высокие окна, плиту с закрытыми крышкой конфорками, кухонный гарнитур. Часть подписчиков предположила, что плита газовая, и поэтому усомнилась, что дом является 17-этажным. «В 17-этажных вроде газа не было», «Скорее всего, это 12-этажка. В более высоких домах не должно быть газа», — написали они. «Это электрическая плита вроде», — предположил один из пользователей. Другого высказал неуверенность в том, что в 1969 году уже существовали 17-этажные жилые дома.

«Скорее всего, фото относится к концу 70-х — началу 80-х годов. Сужу по радиаторам отопления (в 60-е таких еще не было) и по "гребенке" на окне. Мы в 1981-м въехали в П-3 в Ясенево, там были такие же батареи и гребенки, а вот плита стояла "Электро-1001". Так что на фото, видимо, 12-этажная панелька», — подробно описал свои мысли участник дискуссии. «Вот с чего IKEA стырила дизайн», — заметил еще один подписчик канала.

Ранее россияне поспорили из-за фото с «бардаком» на советской кухне.