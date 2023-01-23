Пользователи сети вспомнили лучшие игры нулевых

Об одном из главных развлечений своего детства рассказала в личном Telegram-канале известная модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова. Много лет назад ей нравилось играть в «Змейку» на кнопочном телефоне фирмы Nokia.

«Развлечение моего детства. А какие были у вас? Давайте вспомним», — обратилась Решетова к поклонникам. В комментариях пользователи сети обсудили лучшие игры нулевых.

«Игра на кнопочном телефоне, где надо шарик через препятствия катить (не помню название), игра на компе "Папины дочки"», «Игра в шарик на телефоне Bounce, по-моему, называлась», — поделились юзеры. Многие вспомнили про тетрис, «резиночки», «Марио», тамагочи и фишки.

«Какие тетрисы?! Бить палкой крапиву — вот это я понимаю», — иронично заявила одна из участниц дискуссии. «Прятки, ловитки, выручалки, казаки-разбойники, семь камушков, бояре, классики, хоккей, футбол, "войнушка", чердаки, подвалы, огороды», — перечислил свои развлечения детства другой комментатор.

Еще одна подписчица Решетовой заметила, что модели всего 20 с небольшим (27. — Примеч. «Мосленты»), поэтому в ее детстве кнопочных телефонов не должно было быть. «Кнопочные и сегодня продаются», — ответили ей.

Ранее Решетова поделилась лайфхаком по уходу за кожей. Она рассказала о важности правильного очищения после путешествия в самолете.