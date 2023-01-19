Популярная российская модель раскрыла лайфхак по уходу за кожей

Лайфхак по уходу за кожей после перелета раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная российская модель, бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова. Она рассказала о важности правильного очищения после путешествия в самолете.

«Неважно, пользовались вы макияжем или нет. Утром и вечером всегда нужно хорошо умываться перед нанесением сывороток и масок», — отметила знаменитость.

Ранее Решетова поделилась своими принципами питания. Она отметила, что более года назад перестала есть мясо и птицу, ограничила количество молочной продукции в рационе.