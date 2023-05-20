Пользователи сети вспомнили любимое развлечение советских детей

Одно из любимых развлечений советских детей вспомнили пользователи сети в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте». На обсуждение россиян натолкнули архивные кадры, на которых запечатлены взрослые и дети за просмотром диафильмов. Такой вид досуга россияне сравнили с путешествием в сказку.

Диафильмы были популярной в СССР разновидностью слайд-шоу и представляли собой серию картинок с титрами на пленках, заправляемых в специальный проектор. Их часто показывали в детских садах на экранах или белых простынях.

«Как это было волшебно», «Для многих детей СССР просмотр кaждой пленки был нaстоящим путешествием в скaзку», «На нашей улице диапроектор был только в двух семьях, в том числе у нас. Так мы собирались всей гурьбой вечером по 5-10 детей смотреть новый диафильм», — вспомнили комментаторы.

Кто-то вспомнил цену диапроектора: она начиналась от пяти рублей, поэтому позволить себе такую технику могли многие семьи в СССР. «Почти у всех моих ровесников он был. Помню, что мы постоянно обменивались пленками», — рассказала одна из пользовательниц.

Ранее москвичи вспомнили (https://moslenta.ru/news/city/dvorovuyu-zhizn-11-02-2023.htm) свою дворовую жизнь времен СССР. По словам пользователей сети, она отличалась сплоченностью.