Пользователи сети назвали любимые коктейли из СССР

Любимые коктейли времен СССР назвали пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение фолловеров натолкнуло фото 1960-х годов, на котором изображено столичное кафе «Молодежное».

В комментариях вспомнили, что в этом заведении подавали коктейль «Привет». Микс делали на основе коньяка, ликера и лимонного сока. В других вариациях рецепта в «Привет» добавляли игристое вино. «Вкусный был коктейль», — отметил один из пользователей.

Культовым советским алкогольным напитком был «Шампань Коблер», про который также вспомнили комментаторы. Пик его популярности пришелся на 1970-е годы. Классический рецепт этого коктейля в СССР включал в себя сладкое игристое, коньяк, вишневый ликер и ягоды.

Ранее россияне вспомнили безалкогольный напиток, любимый в советское время, — молочный коктейль из специального аппарата. В его состав входили мороженое, молоко, сливки и ягодный сироп.