Москвичи вспомнили любимые маршруты троллейбусов

Комментаторы признались, что с ностальгией вспоминают троллейбусы №11 и №33, которые курсировали по советской Москве. «Особенно зимой часов в 8-9 вечера из института по Ленинскому домой ехать. Сначала сиденье надо было нагреть собственным телом, окошко монеткой поскрести и наступал кайф», «В детстве ездили на 12 троллейбусе по улице Горького (сейчас Тверская, — прим. "Мосленты"). В Манеже ставили елку новогоднюю, кругом иллюминация... Красота», — написали комментаторы.

Некоторые вспомнили, что в троллейбусах были неудобные сиденья, а еще машины резко тормозили и трогались. Кроме того, комментаторы назвали цену проезда — поездка на троллейбусе в СССР стоила четыре копейки.

Троллейбусы перестали ходить по улицам Москвы в августе 2020 года.

Ранее москвичи вспомнили экспериментальные «троллейбусы-аквариумы» времен СССР. Они появились на центральных улицах столицы в 60-х годах XX века.