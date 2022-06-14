В сети вспомнили магазин около первого в СССР «Макдоналдса»

Пользователи сети вспомнили магазин «Наташа», работавший около кафе «Лира» на Пушкинской площади. Дискуссия произошла в Telegram-канале «Старая Москва».

Одна из пользовательниц рассказала, что в 1996 году покупала в «Наташе» платье для выпускного вечера. Кто-то отметил, что универмаг одежды, названный женским именем, продолжал работать и в постсоветские годы. «Его уже чуть ли не в нулевые сменил Benetton», — поделился фолловер. Кто-то в шутку предложил снова открыть «Наташу» на месте магазина европейского бренда.

Некоторые вспомнили, что позднее на месте «Лиры» рядом с «Наташей» открыли первый в СССР «Макдоналдс». «И здорово жили без него. Здоровые были на пончиках», — написал один из пользователей. Кто-то поспорил с этим утверждением, заявив, что в американском фастфуде нет ничего плохого.

Ранее россияне вспомнили о том, что попасть в «Лиру» можно было, отстояв в длинной очереди. Это советское заведение, показанное в фильме «17 мгновений весны», считалось элитарным местом.