Россияне вспомнили легендарную московскую «Швейцарию»

Подписчики отметили элитарность советского заведения, которое было открыто в 1960-е годы. «Вот, где Швейцария!» — написала одна из участниц сообщества. «Туда попасть невозможно было, всегда огромные толпы, только придя заранее и отстояв в очереди», — добавила другая. «Когда-то после работы вечером часто в это кафе с подругой заходили. Иногда там Макаревич с "Машиной времени" выступал», — вспомнил свою молодость юзер.

Примечательно, что на месте кафе «Лира» зимой 1990-го года в Москве открылся первый McDonald’s.

Ранее в июле Главархив напомнил москвичам, как и в каких парках работали рестораны в 30-х годах прошлого века. По словам историков, особенно много точек общественного питания появилось в Парке Горького сразу после его открытия в 1928 году.

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