История
03:39, 27 января 2023
1 мин.

Москвичам напомнили историю возникновения площади Революции

Москвичам напомнили историю возникновения площади Революции
Фото: Валентин Шияновский / РИА Новости

Историю возникновения площади Революции, находящейся в самом центре столицы на территории Тверского района, россиянам напомнили в группе «ВКонтакте» «Москва: История Москвы».

«Формирование нынешней площади Революции началось в XIX веке. После страшного пожара, который произошел в 1812 году, на территории, где расположится будущая площадь, все поменялось», — рассказал автор поста. Реку Неглинную, протекавшую в этой местности, заключили в трубы, бастионы разобрали, а старые ветхие постройки снесли.

Вскоре на очищенной территории сделали площадь, которую назвали Воскресенкой из-за располагавшихся неподалеку Воскресенских ворот Китай-города. Нынешнее название площадь Революции приобрела в 1917 году после ожесточенных боев, которые проходили в этом месте.

Ранее был объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве.

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