Стало известно о предыдущем названии Марксисткой улицы в Москве

Подробности о предыдущем названии ныне Марксисткой улицы в Москве раскрыли авторы Telegram-канала «История Москвы». Стало известно, что еще в начале прошлого века одна из главных центральных столичных улиц называлась Пустой, так как раньше там не было никаких построек.

«В основном, улица была заполнена пустырями. В 1919 году улицу переименовали в честь идеологического течения того времени. Однако многих москвичей такое решение позабавило. Они увидели в этой смене названий некий подтекст — как будто идеи марксизма сами по себе пустые», — говорится в сообщении канала.

Ранее была раскрыта история происхождения названия Новинского бульвара в Москве. Стало известно, что нынешнее название улица приобрела благодаря монастырю и пасхальным гуляниям.