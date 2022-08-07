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Россияне назвали мечту любого школьника в СССР

Россияне назвали мечту любого школьника в СССР
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Пользователи сети назвали мечту любого советского школьника. На дискуссию россиян натолкнуло фото, опубликованное в группе «Мы из СССР» во «ВКонтакте».

На старом черно-белом снимке изображены школьники, они идут на занятия. Одна из девочек на фото держит в руке пластиковый дипломат. Россияне отметили, что в СССР такой кейс был предметом детских мечтаний. Некоторые юзеры признались в комментариях, что скучают по школьным годам.

Ранее пользователи сети назвали признак зажиточного детства в СССР: наличие куртки-пехорки.

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