В сети объяснили любовь советских женщин к меховым шапкам

Ретро-фотография женщины, сидящей в меховой шапке в салоне красоты, натолкнуло пользователей сети на обсуждение. Кадр советских времен опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

Комментаторы обратили внимание, что в СССР представительницы прекрасного пола испытывали особую любовь к меховым шапкам. Женщины не снимали головной убор, даже заходя в помещение. Этому феномену нашлось несколько объяснений. «Шапка меховая в 80-е годы — это писк моды, демонстрация уровня финансового благосостояния. Плюс в шапке можно не заморачиваться, какая там прическа», — объяснила участница дискуссии.

Кто-то вспомнил, что головные уборы не всегда можно было сдать в гардероб, поэтому владелицы шапок оставляли их на голове. Кроме того, шапки из натурального меха стоили дорого и считались престижным аксессуаром, поэтому советские гражданки попросту опасались кражи.

Ранее россияне назвали модные предметы одежды и аксессуары в СССР. К ним относились меховые шапки, пальто и куртки-пехорки.