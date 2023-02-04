История
23:01, 04 февраля 2023
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Определено место смерти Анны Карениной в одном из подмосковных городов

Определено место смерти Анны Карениной в одном из подмосковных городов
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Место смерти главной героини Анны Карениной в одноименном романе Льва Толстова определили подписчики группы ВКонтакте «Балашиха Рулит!». Стало известно, что действие одного из самых трагичных эпизодов книги происходит в одном из городов ближнего Подмосковья.

«В знаменитом романе Льва Толстого "Анна Каренина", главная героиня бросилась под поезд на подмосковной станции "Обираловка". В эпоху СССР данный поселок превратился в город под названием Железнодорожный, а сейчас это один из микрорайонов города Балашиха», — рассказала автор поста.

Пользователи в комментариях подтвердили факт. По их словам, местным школьникам еще на уроках литературы рассказывают, что их город сыграл ключевую роль в одном из самых известных русскоязычных романов мира.

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