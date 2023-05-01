Раскрыт план строительства метро в дореволюционной Москве

План строительства метро в дореволюционной Москве был раскрыт в группе «ВКонтакте» «Мир метро». Первый проект столичной подземки был разработан еще в 1902 году.

В начале ХХ века инженер Петр Балинский представил Московской Думе проект, в котором предусматривалось строительство метро под землей и над эстакадами. Главная линия должна была проходить из села Петровско-Разумовское в Замоскворечье. А рядом с Красной площадью должен был быть возведен Центральный вокзал.

По проекту также планировалось строительство двух кольцевых линий и станций «Село Алексеевское», «Черкизово», «Таганская площадь», «Сокольники», «Кудринская площадь», «Серпуховская площадь» и «Петровский путевой дворец».

Ранее россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы.