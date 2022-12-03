Стало известно о «милосердных» французах в захваченной Наполеоном Москве

О поведении «милосердных» французов после захвата Москвы Наполеоном в 1812 году стало известно из материала «Мосленте». По словам историка и журналиста Валерия Бурта, очевидцы событий 200-летней давности писали, что именно французы выделялись большей человечностью из всех солдат императора Бонапарта.

«Из всех нахлынувших с французами народов, собственно французы, как офицеры, так и солдаты, были человечнее и жалостливее к побежденным, между тем, как другие племена, судя по всем рассказам, слышанным мною, отличались грубостью нравов и жестоким обращением», — говорится в записях одного из них.

Это подтверждается и в записях мелкого торговца, который заявлял о милосердии французских солдат. Мужчина писал, что их можно было узнать по речи и манерам, и как только люди понимали, что перед ними французы, они переставали бояться. Союзников же их прозвали «беспардонным войском», так как люди считали, что их «ни просьбой, ни слезами не возьмешь».

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