«Пожар способствовал ей много к украшенью». Как оживала и возрождалась Москва после нашествия Наполеона

Погорелище царской столицы

Неприятельские саперы, оставшиеся в Москве после ухода основных сил, частично взорвали Арсенал, повредили стены Кремля в нескольких местах, хотя, конечно, желали нанести больший урон русской святыне. Французы заложили взрывчатку под колокольню Ивана Великого, но та устояла. По одной версии, подмокли фитили, по другой — кто-то из горожан погасил пламя.

То же самое произошло в Новодевичьем монастыре — там разрушителям навредила оставшаяся безвестной монахиня. Впрочем, иные считают это легендой. Тем не менее 22 октября считается Днем памяти спасения монастыря.