Кадр из самого главного новогоднего фильма напомнил москвичам о зимней моде 70-х

Выложенный в Telegram-канале «Старая Москва» кадр из самого главного новогоднего фильма — «Ирония судьбы, или С легким паром!» — напомнил москвичам о зимней моде 1970-х годов.

Опубликованный кадр можно увидеть в самом начале праздничной картины — на нем герой актера Александра Ширвиндта Павлик едет к своему другу Жене Лукашину (роль исполнил Андрей Мягков), чтобы позвать его в баню. По дороге Павлик останавливается у уличных ларьков.

«Формовка с козырьком! У моего дедушки была точно такая же! И пальто похожее очень», — обратила внимание на одежду героя одна из подписчиц канала. «Какие роскошные клетчатые клеша на заднем плане. Праздничные!» — указала на одного из прохожих другая участница дискуссии.

Ранее россияне обсудили моду на химическую завивку в СССР. «"Химию" почти все делали», — заявил автор поста в одной из социальных сетей.