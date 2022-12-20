История
06:41, 20 декабря 2022
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Модную в СССР прическу назвали «зачетным кандибобером»

Модную в СССР прическу назвали «зачетным кандибобером»
Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Снимок из советской парикмахерской, на котором изображена женщина с модной в СССР прической, развеселил россиян. Фото бабетты опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва», подписчики в шутку назвали эту укладку «зачетным кандибобером».

Обсуждаемый кадр был сделан в салоне красоты в центре Москвы в 1960-х годах. На снимке запечатлен момент укладки: волосы женщины закручены на макушке в высокий валик, зафиксированный лаком. Такая укладка, называемая бабеттой, обрела популярность в конце 1950-х годов благодаря французской актрисе Брижит Бардо.

«Ух, какой корабль на голове», «Зачетный кандибобер», «Вавилонская башня», «Дом на голове», — начали упражняться в юморе комментаторы. Кто-то заявил, что на сегодняшний день бабетта полностью потеряла актуальность, так как в моду вошли волосы, которые выглядят естественно, «живенько».

Ранее россияне обсудили моду на химическую завивку в СССР. Мнения пользователей разделились.

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