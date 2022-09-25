История
04:34, 25 сентября 2022
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Россияне поделились воспоминаниями о любимом игровом автомате времен СССР

Россияне поделились воспоминаниями о любимом игровом автомате времен СССР
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Воспоминаниями об игровом автомате советских времен «Морской бой» россияне поделились в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот это была моя любимая игра! У нас они стояли в кинотеатрах. В выходные мы с папой приходили раньше сеанса, чтобы успеть поиграть», — рассказал подписчик интернет-сообщества и подкрепил публикацию фотографией известного аппарата.

«Стрелять надо было в угол», — отреагировал на увиденное один из юзеров. «Как только корабль нос показал! Перед девчонками блатовали — стреляли, глядя не в перископ, а в окошко рядом», — продолжил его мысль другой. «До сих пор помню запах резинки, в которую нужно было лицом упираться», — заявил третий.

Приятные воспоминания пост вызвал у большого числа фолловеров группы. Некоторые вспомнили, что одна игра стоила 15 копеек. «Обожал эту игру», «Я вообще с этого "морского боя" не вылезал», «Только вчера был в музее советских игровых автоматов, детство вспоминал», «Даже звук выстрелов помню», «Ох, сколько пятнадчиков там просажено…», «Аж слеза потекла», — написали участники дискуссии.

Ранее в сети обсудили одну из любимых игр девочек в СССР. Юзеры вспомнили бумажных кукол с вырезаемой для них одеждой.

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