Россияне обсудили внешность участниц конкурса «Московская красавица» 1988 года

Фото участниц конкурса «Московская красавица» 1988 года опубликовали в группе «Пленкография» во «ВКонтакте». Россиян восхитила красота советских девушек.

«Все разные, все по-своему красивы, нет анорексичных "досок"», «Такие все по-своему особенные и живые», «И — индивидуальность», «Прямо радуют глаз», — написали комментаторы.

Пользователи сети также вспомнили, что в 1988 году титул «Московская красавица» получила 16-летняя жительница столицы Маша Калинина. В 1990 году она переехала в США, где снималась в кино, играла в театре и стала тренером по кундалини-йоге.

В 2023 году титул «Мисс Москва» получила 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская. Пользователи сети раскритиковали внешность победительницы конкурса.