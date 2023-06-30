Опубликовано фото победительницы конкурса «Мисс Москва» 2023 года
Титул «Мисс Москва» получила 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская.
25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская стала победительницей столичного конкурса красоты и получила титул «Мисс Москва» 2023 года, сообщает KP.RU.
Бреженская работает моделью и телеведущей, а ее цель — вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, сообщает издание.
Всего в конкурсе приняли участие 33 участницы из всех городов страны в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток ростом 168 сантиметров и ниже в этом году не брали.
«Где натуральные красавицы?», «Там в жюри инопланетяне что ли сидят?», «Как хочется увидеть естественную, природную красоту. Надо разделять конкурсы красоты на естественных и нарисованных», «Настоящего ничего нет», — прокомментировали победу Бреженской пользователи сети.
Ранее было опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Россия — 2023».