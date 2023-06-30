Опубликовано фото победительницы конкурса «Мисс Москва» 2023 года

Всего в конкурсе приняли участие 33 участницы из всех городов страны в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток ростом 168 сантиметров и ниже в этом году не брали.

«Где натуральные красавицы?», «Там в жюри инопланетяне что ли сидят?», «Как хочется увидеть естественную, природную красоту. Надо разделять конкурсы красоты на естественных и нарисованных», «Настоящего ничего нет», — прокомментировали победу Бреженской пользователи сети.

Ранее было опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Россия — 2023».