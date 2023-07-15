Раскрыта история одного из самых известных московских двориков

О создании одной из самых известных картин художника Василия Поленова под названием «Московский дворик» в материале «Мосленты» рассказал историк Валерий Бурт. Первоначальный ее вариант был создан в 1877 году.

Изначально композиция была немного иная. Кроме того, чуть позже художник «населил» картину людьми. Место на картине — это вид, открывающийся из жилища художника, которое располагалось в Дурновском переулке.

Его творение впервые экспонировалось в Москве в мае 1878 года на выставке передвижников. Художник Василий Бакшеев говорил, что картина Поленова значительно отличалась от остальных тех, что в ней было много света, воздуха и жизнерадостности.

Купил картину меценат Павел Третьяков. Именно после написания этого полотна к Поленову пришла слава.

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