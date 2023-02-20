Россияне обсудили кухню Катерины из фильма «Москва слезам не верит»

Обстановку на кухне главной героини фильма «Москва слезам не верит» Катерины обсудили россияне Telegram-канале «Старая Москва». На дискуссию пользователей сети натолкнул кадр из популярного советского кино.

Квартира, где по сюжету жила Катерина, была обставлена в привычном для 1970-х годов стиле. На кухне стояли небольшой светлый гарнитур и стол на деревянных ножках, четыре табуретки. Окна были зашторены розоватыми гардинами с белыми рюшами.

Многие отметили, что обстановка в фильме была типичной для советской семьи. «У нас тоже был такой гарнитур, стол, табуретки», «И у меня был такой же кухонный гарнитур в голубой цветочек. Куплен был в 1983 году на Ленинском проспекте, прожил 30 лет», — вспомнили комментаторы.

Пользователи сети добавили, что в фильме Катерина жила в типовом микрорайоне на Мосфильмовской улице. Интерьеры квартиры героини воссоздавались на киностудии, поэтому в планировке имеются некоторые неточности. «В этих домах на Мосфильмовской немного другие квартиры, у моей подруги 90 квадратных метров. Один холл больше комнаты Катерины», — рассказала одна из пользовательниц.

Ранее кадр из фильма «Покровские ворота» напомнил россиянам об обстановке советской коммуналки. Пользователи пришли к выводу, что в фильме отражен быт «настоящих москвичей», которых на сегодняшний день практически не осталось.