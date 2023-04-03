Москвичи рассказали о визитах Высоцкого в деревянный дом на востоке столицы

Историю старого деревянного дома на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский раскрыли жители Москвы в комментариях под публикацией снимков здания в группе «Косино М125» во «ВКонтакте». Автор фото отметила, что незадолго до своей кончины в строении, где раньше располагался местный Дом культуры (ДК), выступал знаменитый актер и бард Владимир Высокий. Там он дал два концерта.

Сейчас здание заброшено, и, по словам местных жителей, не подлежит эксплуатации из-за своего аварийного состояния. Входная дверь затянута сеткой, чтобы люди не смогли туда пройти.

«К сожалению, все сгнило и крыша провалилась. Там был склад или сарай чей-то, а ведь был культурный центр!», «Когда учился в школе, мне тут вручали первое место за доклад на тему: "Косино — маленький уголок нашей родины"», «На танцы ходили в этот клуб. А теперь стоит никому не нужен», «В советские годы все новые фильмы сначала шли у нас в ДК и в клубе фабрики, а потом уже в Москве», — поделились подписчики сообщества

Кроме того, в здании располагалась библиотека, а также работали различные кружки: от рисования до игры в шахматы. Сейчас клуб находится в собственности у юридического лица. По словам местных властей, собственнику было рекомендовано привести его надлежащее состояние.

Ранее в Москве нашли единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом. Он находится в Мансуровском переулке.