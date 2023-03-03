В Москве нашли единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом

Единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом в столице нашел один из подписчиков сообщества «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мансуровский переулок, 11. Единственный дом Москвы, остающийся в потомственном фамильном владении с царского времени. Непонятно, как хозяева смогли его сохранить за собой, ведь земля Остоженки и Пречистенки самая дорогая в городе, а ныне легализовавшийся криминал в 90-е — нулевые не щадил здесь никого», — написал автор поста.

Рассказчик отметил, что во двор дома можно войти с двух переулков — Мансуровского и Еропкинского. Облик строения, по его словам, олицетворяет провал во времени, а интерьеры «уносят из московской действительности в неведомый дворянский уют».

Ранее был назван адрес «дома с ухом» в Москве. Речь идет о здании, в котором расположен Центральный экономико-математический институт.