Москвичи вспомнили трамвайные линии на Красной площади

О трамвайных линиях на Красной площади в начале прошлого века москвичи вспомнили в группе «Клуб Коренного москвича» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Автор поста рассказал, что одна из линий шла вдоль Кремлевской стены к Васильевскому спуску. Однако, после строительства каменного Мавзолея имени Ленина в 1929 году ее разобрали.

Вторая линия проходила от улицы Ильинка и тоже вела к Васильевскому спуску. Движение на этом участке сохранялось до 1930 года.

Известно также, что автомобилисты могли свободно перемещаться на машинах по Красной площади до 1963 года.

Ранее был назван самый востребованный вид общественного транспорта в Москве 70-х годов.