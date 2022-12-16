Советское фото москвички в пальто восхитило пользователей сети

Сделанное на улице в столице во второй половине 1970-х годов фото женщины в клетчатом пальто и меховой шапке опубликовал Telegram-канал «Старая Москва». Советский снимок восхитил пользователей сети.

«Пальто свободного покроя спортивного стиля, 1976 год», — написал автор публикации. Многие подписчики канала вспомнили, что подобная верхняя одежда была у них самих или их родителей в далеком прошлом. Некоторые признались, что не прочь надеть такое пальто и сейчас.

«Мне точно такое шила мамина портниха. Чуть короче, и сапоги-чулки. Я летала! Потом это пальто уехало к моей кузине», «У моей мамы похожее было. Эх», «Красотища! Я бы и сейчас от такого пальто не отказалась», «Кокетливо, стильно», — написали юзеры в комментариях.

Один из участников дискуссии обратил внимание, как точно стыкуется рисунок в области швов — полоска к полоске. Другой отметил, что клетка очень сильно полнит.

Ранее архивное фото москвича в пальто восхитило пользователей сети. Кадр был сделан на Софийской набережной во второй половине 1950-х годов.