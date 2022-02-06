Москвич в пальто времен СССР восхитил россиян

Архивное фото москвича, сделанное во второй половине 1950-х годов, восхитило пользователей сети. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!»

Автор топика подписала, что на фото изображен ее дедушка, коренной москвич. Кадр был сделан на Софийской набережной в первые годы после его возвращения со службы в Германии. На фотографии изображен мужчина стройного телосложения, одетый в черное длинное пальто и черную шляпу. На фоне него — Кремль.

«Солидный мужчина!», «Замечательное фото! Эти пальто носили стильные мужчины в то время, обязательно со шляпой. У моего папы было такое же», «Заграничный такой, но в те времена и Рига была заграницей», — отметили юзеры.

Ранее москвич на фото времен СССР натолкнул пользователей сети на рассуждения о том, как должен был выглядеть настоящий житель столицы того времени.