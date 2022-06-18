Благодаря исследованиям автора проекта «Забвение» Михаила Петрова появились сведения о нарушении православных традиций при захоронении москвичей. «Мослента» поделилась результатами его работы.

Петров отметил, что к концу XVII века в Москве насчитывалось свыше 300 кладбищ, сегодня же их осталось около 120. Дело в том, что многие кладбища были уничтожены во время Великой Отечественной войны — и немалая часть вместе с могилами.

«Конечно, уничтожению, как правило, не подвергались могилы общественно значимых исторических личностей. Многие из них были перезахоронены», — отметил Петров.

Исследователь рассказал, что при перезахоронениях нередко не принимались в расчет православные традиции, соблюдавшиеся при изначальном погребении. «Так, покойных перезахоранивали головой не на запад, а в другом, зачастую противоположном направлении. Памятник же порой ставился не в ногах, как это принято, а в голове усопшего», — объяснил он.

Имели место случаи переноса одного лишь скульптурного изваяния, без эксгумации останков известной личности. «Могила, таким образом, утрачивала свой статус и превращалась в кенотаф», — добавил Петров.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР, звезда киноэпопеи «Тихий Дон» и фильма «Поднятая целина» Людмила Хитяева решила перезахоронить родителей в Москве.