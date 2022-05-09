Опубликованы воспоминания очевидца о наводнениях в Москве

По воспоминаниям очевидца, в районе завода каждый год разливалась речка Хапиловка. В результате половина территории предприятия оказывалась затоплена снаружи. При этом сам завод не заливало, так как его стены укрепляли двухслойными щитами с материалом, напоминающим глину.

Райх отметил, что во время особо бурных разгулов стихии москвичи плавали на лодках. «Подвалы практически всех домов до железнодорожного моста заливало, людей оттуда выселяли. Когда вода отступала, они опять возвращались и еще до лета высушивали свои жилища», — рассказал инженер.

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