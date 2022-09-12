Объяснено название Моховой улицы в Москве

Происхождение названия Моховой улицы в столице объяснили в Telegram-канале «История Москвы». В сообществе напомнили, что когда-то на этом месте находилось покрытое мхом болото.

После XIV века нынешнюю Моховую стали обживать торговцы мхом: этим растением в те времена было принято заделывать щели в домах. Место, где стояли продавцы, называлось Моховой площадкой.

Улица официально получила название после того, как рядом с Кремлем построили Моховую площадь. Аналогичное наименование решили дать и улице. Уточняется, что в XX веке в течение почти тридцати лет площадь называлась иначе: с 1961 до 1990 года ее отмечали на картах как площадь Карла Маркса.

Ранее происхождение названий столичных улиц объяснил экскурсовод, москвовед, руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. Не только города, но и леса, горы, реки и моря очень часто ложились в основу названий, особенно в советское время, когда город быстро разрастался.