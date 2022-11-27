Пользователи сети вспомнили первое название московского метро

Первое полное название столичного метрополитена вспомнили пользователи сети в сообществе «Москва: История Москвы» во «ВКонтакте».

«Сейчас, наверное, мало кто вспомнит, что московское метро изначально называлось метрополитеном имени Кагановича. Лазарь Каганович был человеком очень близким к Сталину и за всю свою карьеру сменил немало постов. Кстати, именно Сталин особенно настаивал на том, чтобы метрополитену присвоили имя Лазаря Моисеевича», — рассказал модератор группы.

Метрополитен носил имя Лазаря Кагановича с 1935 по 1955 годы, затем столичная подземка была переименована в честь революционера Владимира Ленина. После этого имя Когановича несколько лет носила станция «Охотный ряд» Сокольнической линии метро, напомнили подписчики в комментариях.

Ранее была раскрыта стоимость проезда в московском метро в прошлом веке.